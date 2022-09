Wirtschaft Zahl der Erwerbstätigen erstmals seit 1,5 Jahren nicht gewachsen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im August erstmals seit 1,5 Jahren nicht gewachsen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit.



Demnach waren im August rund 45,4 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. 6.000 Personen weniger als im Vormonat. In den Monaten April bis Juli hatte sie monatlich noch um 34.000 bis zuletzt 20 000 Personen zugenommen.