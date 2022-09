CREDIT SUISSE stuft Covestro auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Covestro von 40 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Samuel Perry kürzte auf Basis der jüngsten Preisentwicklung seine Gewinnschätzungen bis 2023 um durchschnittlich fast ein Fünftel, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Das niedrigere Ziel spiegele auch die gesunkene Branchenbewertung wider. Für den Kunststoffkonzern sei nun die größte Herausforderung, die Preise im Umfeld sinkender Nachfrage und steigender Energiekosten zu halten./tav/menVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2022 / 04:25 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Covestro Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von 0,00 % auf 28,90EUR an der Börse Tradegate.



