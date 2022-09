Gold steigt, Bank of England gibt Kampf gegen Inflation auf

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bank of England ergreift „Notfallmaßnahmen“ und kauft in unbegrenztem Umfang Staatsanleihen mit längerer Laufzeit.Deutschland plant eine Gaspreisbremse im Volumen von 200 Mrd Euro.Kommentar: Wie die Bank of England wird auch die EZB die Kredite für die Gaspreisbremse über neu gedrucktes Geld finanzieren müssen. Die Fed wird bei einer Staatsverschuldung von über 30.000 Mrd $ und steigenden Zinsen ebenfalls neues Geld drucken müssen, um einen Kollaps der Haushalte zu vermeiden. Damit zeichnet sich ab, dass die Zentralbanken den Kampf gegen die Inflation aufgegeben haben oder aufgeben werden. Sobald die Anleger das realisieren, werden sie versuchen, sich durch Käufe von Aktien, Immobilien und Edelmetallen gegen die unkontrollierbar werdende Inflation zu schützen. Am Ende wird eine Währungsreform stehen müssen. Da die Menschen die Begründung einer mehr oder weniger weltweiten Währungsreform mit massiver Verarmung großer Teile der Weltbevölkerung mit einem lokalen Krieg in der Ukraine nicht akzeptieren werden, sind weitere Kriegsausbrüche an den Sollbruchstellen Nordkorea/Südkorea, Indien/Pakistan, Taiwan/China, dem Iran und in den Anrainerstaaten der Ukraine zu befürchten.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar leicht nach (aktueller Preis 54.550 Euro/kg, Vortag 54.744 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.