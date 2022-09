TAAT präsentiert sich mit einem Ausstellerstand auf der NACS Show 2022 in Las Vegas und richtet zwei private Veranstaltungen aus

LAS VEGAS und VANCOUVER, 30. SEPTEMBER 30, 2022 - TAAT GLOBAL ALTERNATIVES INC. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf der Fachmesse 2022 der National Association of Convenience Stores („NACS“, Veranstaltung bekannt als die „NACS Show“) mit einem Ausstellerstand vertreten sein wird. Während der Messe wird TAAT auch zwei private Veranstaltungen für „Top-to-Top“-Treffen mit Führungskräften aus der Convenience-Store-Branche abhalten, die an der NACS Show teilnehmen. Die NACS Show 2022 findet vom Samstag, den 1. Oktober bis Dienstag, den 4. Oktober 2022 im Las Vegas Convention Center statt und umfasst rund 1.200 Aussteller. Historisch gesehen hat die NACS Show bei jeder Veranstaltung über 23.000 Besucher aus über 70 Ländern verzeichnet. Die Veranstalter haben dafür gesorgt, dass es im Las Vegas Convention Center einen Raucherbereich im Freien gibt, damit erwachsene Raucher auf der Messe brennbare Produkte wie TAAT probieren können.

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die Präsenz des Unternehmens auf der NACS Show 2022:

TAAT -Ausstellerstand: Nordhalle Ebene 1, Stand Nr. 1171

- Sonntag, 2. Oktober 2022: 11:30 bis 17:30 Uhr (PT)

- Montag, 3. Oktober 2022: 11:30 Uhr bis 17:30 Uhr (PT)

- Dienstag, 4. Oktober 2022: 9:00 bis 13:30 Uhr (PT)

Afterparty am 2. Oktober: Cocktails und Hors d'oeuvres in der Skyfall Lounge (Delano Las Vegas, angeschlossen an das Mandalay Bay Resort & Casino)

- Sonntag, 2. Oktober 2022: 20:30 Uhr bis 23:30 Uhr (PT)

Afterparty am 3. Oktober: Cocktails und Zigarren in der Eight Cigar Lounge (Resorts World Las Vegas)

- Montag, 3. Oktober 2022: ab 21:00 Uhr (PT)

Der TAAT-Stand auf der NACS Show 2022 befindet sich in der Nordhalle in der Nähe der Stände bekannter globaler Marken in der Convenience-Kategorie, darunter JUUL Labs und Red Bull North America. Zusätzlich zu dieser Präsenz auf der NACS Show wird TAAT zwei private Veranstaltungen in Hotels auf dem Las Vegas Strip für Führungskräfte aus der Convenience-Branche ausrichten.