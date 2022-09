Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel unterdessen um 1,84 Prozent auf 25 937,21 Punkte. Hier stehe der schwächste Monat seit März 2020 an, so die Fachleute der Deutschen Bank. In Australien ging es für den S&P ASX 200 um 1,23 Prozent auf 6474,20 Punkte nach unten./mf/men

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen gab um 0,23 Prozent auf 3818,35 Punkte nach. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg der Hang Seng zuletzt dagegen um 0,2 Prozent auf 17 200,22 Punkte. Der noch laufende Handel profitierte damit von wieder steigenden US-Futures. An der schwachen Monatsentwicklung ändert sich damit jedoch nichts. Der Hang Seng bewege sich auf den schwächsten Monat seit 2011 zu, betonten die Marktexperten der Deutschen Bank.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größten asiatischen Börsen haben am Freitag nachgegeben. Vergleichsweise deutlich ging es in Australien und Japan nach unten. Beide Börsen orientieren sich vergleichsweise eng an der Wall Street, wo es am Vortag deutliche Verluste gegeben hatte. Auf Wochen- und Quartalssicht liegen die Börsen des asiatisch-pazifischen Raums ebenfalls im Minus.

