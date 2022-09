BERENBERG stuft Just Eat Takeaway.com auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach einem aufgehellten Gewinnausblick von 16,30 auf 17,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dass der Essenslieferant früher als erwartet schwarze Zahlen schreiben dürfte, sei wohl auf eine Kombination mehrerer Faktoren zurückzuführen - und nicht auf einen einzelnen Markt oder eine einzelne Kostenlinie, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit der beschleunigten Rentabilität und dem Verkauf von iFood scheine das Unternehmen auf einer viel stabileren Basis zu stehen als zuvor. Die Expertin erhöhte ihre Ergebnisprognosen./edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 17:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Just Eat Takeaway.com Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,45 % auf 15,52EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sarah Simon

Analysiertes Unternehmen: Just Eat Takeaway.com

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17,60

Kursziel alt: 16,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m