JPMORGAN stuft Richemont auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont vor Zahlen von 150 auf 155 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Schweizer dürften im ersten Geschäftshalbjahr eine anhaltend solide Dynamik im Juweliergeschäft sowie bei den spezialisierten Uhrenherstellern verbucht haben, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit ihren erhöhten Gewinnprognosen für die Geschäftsjahre 2022/23 und 2023/24 trage sie dem Verkauf der Online-Handelsplattform Yoox-Net-a-Porter (YNAP) Rechnung./edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 19:35 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,46 % auf 97,61EUR an der Börse Lang & Schwarz.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 155

Kursziel alt: 150

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m