Hautpflege-Highlights aus Schweden die multifunktionalen Kompositionen von ACO (FOTO)

Köln (ots) - In schwedischen Apotheken kann man das Schönheitsgeheimnis der

Skandinavierinnen entdecken - die Produkte von ACO sind dort die meistverkaufte

Hautpflege.



ACO ist die Kurzform von "The Apothecary's Composition". Vor 83 Jahren wurden

die ersten Hautpflegeprodukte von Apothekern in Schweden entwickelt und

angemischt, um die Bedürfnisse der Haut im nordischen Klima perfekt zu bedienen.

Das Schönheitsgeheimnis liegt nicht im Hinzufügen, sondern im Weglassen. Die

Formulierung jedes einzelnen Produktes wird so vereinfacht, dass sie noch

effektiver wirken und ihre Pflegeversprechen wirklich halten. Jeder einzelne

Wirkstoff erfüllt seinen Zweck. In die Produkte von ACO kommt nur, was gut für

die Haut ist - und auch gut für Natur und Umwelt.