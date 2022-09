ABILITY DIABETES GLOBAL - Bahnbrechende RCT im Bereich der PCI für Patienten mit Diabetes mellitus schließt Rekrutierung ab

TAMPA, Florida, 30. September 2022 /PRNewswire/ -- ABILITY DIABETES-GLOBAL (ist die weltweit größte randomisierte kontrollierte Studie (RCT) für Patienten mit Diabetes mellitus, in der der Sirolimus-freisetzende Stent Abluminus DES+ ( Concept Medical Inc. ) mit der XIENCE-Serie von DES (Abbott Cardiovascular) verglichen wird.

Diabetes ist die Achillesferse für alle vaskulären interventionellen Verfahren und es besteht ein klinischer Bedarf an adäquaten randomisierten kontrollierten Studien (RCT). An der prospektiven, randomisierten, offenen, zweiarmigen Parallelgruppen-RCT haben 3050 Diabetes-Patienten teilgenommen. Die RCT wird von Prof. Roxana Mehran (Vorsitzende), Prof. Marie-Claude Morice (Medizinische Direktorin), Prof. Alexandre Abizaid, Prof. Antonio Colombo und Prof. Shigeru Saito (Hauptprüfärzte) geleitet.

Die primären Endpunkte der geplanten RCT sind TLF ( Kombination aus Herztod, Herzinfarkt oder ischämiebedingter TLR), die auf Nichtunterlegenheit geprüft werden, und ischämiebedingte TLR nach einem Jahr FU, die auf Nichtunterlegenheit und sequentielle Überlegenheit für diabetische Patienten geprüft werden.

„Angesichts der Pandemie stellt der Abschluss der Rekrutierung für die ABILITY DM-Studie einen wichtigen Meilenstein in der bisher größten prospektiven, randomisierten klinischen Studie bei Patienten mit Diabetes mellitus dar. Dies ist ein entscheidender Punkt für die Bereitstellung von Echtzeitdaten und laufenden Nachweisen für die Abluminus DES+ (mit DCB)-Technologie im Vergleich zu den marktführenden DES.

Prof. Antonio Colombo ist ähnlicher Meinung. „Wir haben die Rekrutierung für eine wegweisende Studie abgeschlossen. Es ist die erste Studie, die zwei verschiedene DES bei 3050 Diabetikern vergleicht. Die Ergebnisse werden ein Maßstab für jede neue oder alte PCI-Technologie sein", erklärte er.

„Ich möchte allen Prüfärzten, Bedienern, Technikern und Studienleitern, dem Cardiovascular European Research Center (CERC) sowie dem Mount Sinai und der ICAHN School of Medicine danken, die eine herausragende Rolle bei der Umsetzung dieses Ziels gespielt haben", lobte Prof. Marie-Claude Morice (CERC). „Insbesondere dem Forschungsteam des CERC und des Mount Sinai, das die Studie in einer so komplexen Zeit so gut durchgeführt hat. Sein Engagement ist einzigartig und wird zum Erfolg der Studie beitragen, einer potenziell bedeutenden Verbesserung für Diabetiker mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen."