Ende August fand der 8. Hamburger Investorentag der Montega AG und Privatbank Donner & Reuschel statt. Ich hatte dort wieder die Möglichkeit, mit zahlreichen Vorständen zu sprechen. Details zu den einzelnen Gesprächen hatte ich bereits in den letzten Wochen veröffentlicht.

Hier gibt es jetzt einen finalen Überblick zu meinen Berichten und Videos.

va-Q-tec CFO Stefan Döhmen

Wir sprachen über die Geschäftsentwicklung seiner Vakuum-Isolationen. Böhmen gab ganz klar zu, dass die Kursentwicklung in der Corona-Pandemie von 7 auf 44 Euro eine Übertreibung nach oben darstellt. Doch genauso sei der Kursverfall unter 13 Euro nun ebenfalls eine Übertreibung, diesmal eben nach unten.

Rock Tech Lithium Gründer und Vorstand Dirk Harbecke

Sehr spannend. Mit aktuell einer Marktkapitalisierung von 183 Mio. Euro ist es schwer, das Unternehmen zu bewerten. Gelingt es, wird das Unternehmen zu einem wesentlichen Zulieferer der Automobilindustrie aufsteigen. Die Aktie würde sich vervielfachen. Doch wie so häufig bei hohen Gewinnchancen ist das Risiko ebenfalls groß: Niemand kann mit Gewissheit vorhersagen, ob sämtliche Zulassungen erteilt werden und ob die Fabrik am Ende auch so funktioniert wie beabsichtigt. Die Kostenplanung ist also schlüssig, aber mit vielen Risiken behaftet.

In jedem Fall lohnt es sich, das Unternehmen im Auge zu behalten.

2G Energy CFO Friedrich Pehle

CFO Friedrich Pehle sprach ich bereits vor drei Jahren. Damals berichtete er mir voller Enthusiasmus, wie die Werkstattfertigung der Blockheizkraftwerkle aus seinem Haus auf Fließfertigung umgestellt werden solle. Heute konnte er mir stolz von der erfolgreichen Umsetzung berichten: 40% Zeiteinsparung, weniger Kosten, mehr Flexibilität durch Anpassung der Arbeitszeiten, größere Fertigungskapazität, mehr Eigenverantwortung durch klar abgegrenzte Arbeitsbereiche, etc.