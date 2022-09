Waldreichstes Bundesland ist Bayern mit 2,5 Millionen Hektar, gefolgt von Baden-Württemberg mit 1,4 Millionen Hektar und Niedersachsen mit 940 000 Hektar. In Bayern haben Privatwälder mit 1,3 Millionen Hektar und damit 54 Prozent den größten Anteil an der Waldfläche, gefolgt vom Landeswald mit 810 000 Hektar./czy/DP/zb

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland gibt es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes eine Waldfläche von rund 10,2 Millionen Hektar - davon sind 43 Prozent in Privatbesitz. Das geht aus der ersten umfassenden Strukturerhebung der Forstbetriebe 2022 hervor, berichtete die Behörde am Freitag.

43 Prozent des Waldes in Deutschland in Privatbesitz

