Nun erwischt es auch die sonst so stabilen Aktien wie Apple und Tesla - wir erleben aktuell Kapitulation und Panik, niemand kann sich vorstellen, dass die Märkte bald nach oben gehen könnten. Sentiment und Indikatoren sind derzeit auf dem Niveau des Corona-Crashs 2020, daher ist eine zeitnahe Gegenbewegung nach oben sehr wahrscheinlich. Ist es nun Zeit, Aktien zu kaufen? Wenn man einen kurzen Zeithorizont hat, ist das ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Mitte Oktober aber droht dann der nächste Rückschlag mit neuen Tiefs - das legt die Saisonalität nahe, die bisher in diesem Midterm Election-Jahr in den USA unter einem demokratischen Präsidenten bisher sehr zielgenau war. Auffallend ist: trotz der Schwäche der Aktien ist der Dollar gefallen und sind die Renditen nicht gestiegen..

1. Großbritannien: Vertrauenskrise und Finanzkrise durch Truss

2. Dax mit Doppeltief – eine neue Chance für die Bullen?

