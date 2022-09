Für Trulieve Cannabis kam es zuletzt knüppeldick. Die Aktie musste aus charttechnischer Sicht einige Rückschläge hinnehmen. Im Ergebnis entwickelte sich zuletzt eine veritable Schussfahrt…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 28.08. hieß es unter anderem „[…] Trulieve Cannabis präsentierte Investoren und Anlegern ein solides Zahlenwerk. Die ganz großen positiven Überraschungen blieben zwar aus, dafür gab es auch keine allzu gravierenden Enttäuschungen. Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie zuletzt in ihre vorherige Handelsspanne zurückgekehrt. Die Bodenbildung findet damit ihre Fortsetzung. Um dieses Prozess weiter voranzutreiben, muss es für Trulieve Cannabis über die 15 US-Dollar gehen; im besten Fall dynamisch. Ein solches Szenario würde die weitere Ausdehnung der Bewegung in Richtung 17 US-Dollar oder gar 20 US-Dollar offerieren. Auf der Unterseite haben die 12,5 US-Dollar eine zentrale Bedeutung als Unterstützung. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Bei einem Rücksetzer unter die 11,0 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“