Bolsonaro oder Lula - und dann? Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Brasilien

Berlin, Bonn, São Paulo (GTAI) (ots) - Am 2. Oktober 2022 entscheiden rund 157

Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer darüber, wer in den nächsten vier

Jahren das Land regiert. Es ist eine Superwahl, wird doch neben dem neuen

Präsidenten auch über ein neues Parlament und die Gouverneure der 27

Bundesstaaten abgestimmt. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit im Ausland steht

allerdings die Wahl eines neuen Präsidenten. Hier spricht vieles dafür, dass

erst die Stichwahl am 30. Oktober zwischen dem amtierenden Präsidenten Jair

Bolsonaro und dessen Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva entscheiden wird,

wer in Zukunft das Land regieren wird.



"In Brasilien ist ein Präsident erst dann gewählt, wenn er die absolute Mehrheit

der abgegebenen Stimmen hat - dies ist auch dieses Jahr im ersten Wahlgang nicht

zu erwarten. Lula und Bolsonaro liegen in den Umfragen so weit vorn, dass sie

wohl das Rennen um die Präsidentschaft unter sich ausmachen werden, wenn auch

nicht im ersten Wahlgang", erklärt Gloria Rose von Germany Trade & Invest (GTAI)

in Brasilen. Rose weiter: "Die Bevölkerung eint, dass die meisten weder in

Bolsonaro noch in Lula einen hervorragenden Präsidenten sehen. Bei der Wahl des

kleineren Übels scheiden sich die Geister."