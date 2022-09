Zahl der Erwerbstätigen im August 2022 erstmals seit eineinhalb Jahren nicht gewachsen / Erwerbstätigenzahl nahezu unverändert zum Vormonat und 0,2 % unter dem Höchststand vom November 2019

WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, August 2022



Im August 2022 waren rund 45,4 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschlanderwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) sank die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt gegenüber demVormonat leicht um 6 000 Personen (0,0 %), nachdem sie in den Monaten April bisJuli 2022 monatlich noch um 34 000 bis zuletzt 20 000 Personen zugenommen hatte.Damit ist die Erwerbstätigenzahl in saisonbereinigter Rechnung erstmals seiteineinhalb Jahren nicht weiter angewachsen.Auch nicht saisonbereinigt ging die Zahl der Erwerbstätigen im August 2022gegenüber Juli 2022 in ähnlichem Umfang zurück (-7 000 Personen; 0,0 %).Gegenüber dem August-Durchschnitt der drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019 wardagegen ein Anstieg von 22 000 Personen zu verzeichnen. Den bisherigenBeschäftigungshöchstwert in Deutschland markiert weiterhin der November 2019 mit45,5 Millionen Erwerbstätigen. Im Vergleich dazu lag die Erwerbstätigenzahl imAugust um 0,2 % niedriger.Bei den Ergebnissen ist zu beachten, dass Kurzarbeitende nach den Konzepten derErwerbstätigenrechnung und der Arbeitskräfteerhebung als Erwerbstätige zählen.Vorjahresvergleich: Aufwärtstrend mit weniger DynamikGegenüber August 2021 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im August 2022 um 1,1 %(+477 000 Personen). Damit hat sich die Vorjahresveränderungsrate weiterabgeschwächt (Mai 2022: +1,5 %, Juni 2022: +1,3 %, Juli 2022: +1,2 %). DerAufwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt setzt sich insofern im Vorjahresvergleich mitsinkender Dynamik fort.Bereinigte Erwerbslosenquote im August 2022 stabil bei 3,0 %Nach Berechnungen auf Basis der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl derErwerbslosen im August 2022 bei 1,32 Millionen Personen. Das waren 125 000Personen oder 8,6 % weniger als im Vorjahresmonat August 2021. DieErwerbslosenquote lag bei 3,0 % (August 2021: 3,4 %).Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte wie zum Beispiel Wettereinflüsseoder Streiks lag die Erwerbslosenzahl bei 1,30 Millionen Personen und damitunverändert auf dem Niveau des Vormonats Juli 2022. Die bereinigteErwerbslosenquote lag im August 2022 bei 3,0 %.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristigekonjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient dagegen einemlängerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen weitgehend