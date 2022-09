Erlösabschöpfung im Strommarkt verstößt gegen EU-Recht / Gaspreisdeckel könnte Strompreis halbieren

Hamburg (ots) -



- Gutachten: Verordnung zur geplanten Erlösabschöpfung hat keine Rechtsgrundlage

und verstößt gegen EU-Grundfreiheiten

- Europaweiter Preisdeckel auf Importgas ist effektivere Maßnahme und könnte den

Großhandelspreis für Strom spürbar senken

- Entlastung für Verbraucher*innen durch Absenkung der Mehrwertsteuer auf Strom

und Auszahlung eines Energiegeldes



Die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Erlösabschöpfung verstößt

gegen das EU-Recht. Das geht aus einem Gutachten hervor, das die Kanzlei Raue im

Auftrag von LichtBlick verfasst hat.





Fehlende Rechtsgrundlage und Eingriff in staatliche EigenverantwortungDas Gutachten zeigt, dass die geplante Verordnung nicht auf dieAusnahmevorschrift der Krisenabwehr gestützt werden kann. Eine finanzielleUmverteilung von Stromproduzenten an Letztverbraucher*innen als sozialpolitischeMaßnahme fällt nicht in den Bereich der Krisenabwehr.Darüber hinaus verstößt die Verordnung gegen das Subsidiaritätsprinzip, da aufEbene der EU-Mitgliedsstaaten bereits Einzelmaßnahmen getroffen wurden. Außerdemist die vorgesehene Abschöpfung von Mehrerlösen unverhältnismäßig - die Regelungließe sich leicht umgehen und würde ins Leere laufen. Sie greift zusätzlich indie Grundfreiheiten des EU-Vertrags ein und gefährdet die Versorgungssicherheitim europäischen Stromnetz."Wir brauchen eine effektive Krisenbekämpfung, aber nicht auf Kosten derVersorgungssicherheit und zu Lasten der Erneuerbaren", kritisiert Markus Adam,Chefjurist bei LichtBlick. "Eine Erlösobergrenze würde den dringend notwendigenAusbau der Erneuerbaren spürbar verlangsamen", so Adam.Preisdeckel auf Importgas würde Strompreis massiv senkenAls weitaus effektiver und rechtlich umsetzbarer ist ein kurzfristigerEU-Preisdeckel auf Importgas. "Diese Obergrenze würde nicht nur die Gaspreisespürbar niedrig halten, sondern auch den Strompreis deutlich bremsen, dermomentan ebenso steigt", sagt Adam. Eine von LichtBlick beauftragte Analyse vonAurora Energy Research zeigt, dass je nach Höhe der Obergrenze eine Reduktiondes Strompreises im Großhandel um bis zur Hälfte möglich wäre. Selbst bei einerkonservativen Umsetzung würde der Stromgroßhandelspreis um ein Drittel sinken.Sofern es dafür keine notwendige Mehrheit auf EU-Ebene gibt, könnte statt derrechtswidrigen Erlösobergrenze eine einmalige, moderate Übergewinnsteuer, wiesie derzeit für fossile Energieträger vorgesehen ist, auch für Stromproduzenteneingeführt werden.Schnelle und effektive Entlastung für Letztverbraucher*innenUm Verbraucher*innen schnell und unbürokratisch zu entlasten fordert LichtBlickeine zeitnahe Absenkung der Mehrwertsteuer für Strom auf 7 Prozent. Für kleineund mittlere Einkommen muss ein Energiegeld eingeführt werden, das diegestiegenen Nebenkosten abfedert - steuerfinanziert oder über ein SondervermögenEnergiekrise.Entfesselung der Erneuerbaren statt Erlösabschöpfung und BremseLangfristig hilft auch für die Preise von Endverbraucher*innen nur ein stärkererAusbau der Erneuerbaren und ein sukzessiver Gas-Ausstieg. "Statt des benötigtenSchubs wirkt die jetzt geplante rechtswidrige Erlösabschöpfung dem Ausbau derErneuerbaren entgegen - und ist damit letztlich abträglich für den Schutz derEndverbraucher*innen", so Adam. "Ziel muss aber sein, die deutsche Abhängigkeitvon Energieimporten durch Erneuerbare dauerhaft und schnell zu minimieren. Kurzgesagt: Mehr Angebot zur derzeitigen Nachfrage schaffen." Die konzertierteBeschleunigung auf Planungsebene, die aktuell bei den LNG-Terminals beobachtetwerden kann, wird auch beim Ausbau der Windenergie und Solarenergie sowie beider Wärmewende dringend gebraucht.Das vollständige Gutachten gibt es hier(https://www.lichtblick.de/presse/gutachten-erloesabschoepfung/) als Download.