JL Audio kündigt MediaMaster 105 und 105-HR Marine Source Units mit DAB+ Tuner für den europäischen Markt an

DÜSSELDORF, Deutschland, 30. September 2022 /PRNewswire/ -- JL Audio , Hersteller von Hochleistungs-Marine-Audiosystemen, kündigte an, dass sie völlig neue MediaMaster 105 und MediaMaster 105-HR Digital Media Source Units anbieten werden. Das MM105 und das MM105-HR verfügen jetzt über digitale Radiotuner, sowohl für HD Radio als auch für DAB+, wodurch sie in Nordamerika und Europa gleichermaßen einsetzbar sind. Die neuen Quellgeräte verfügen außerdem über Bluetooth 5.0 mit der aptX-Technologie von Qualcomm, um Musik, die von Smartphones gestreamt wird, in bestmöglicher Qualität wiederzugeben.

„Der MM105 und der MM105-HR wurden speziell entwickelt, um unsere Premium-Verstärker und -Lautsprecher zu ergänzen und ein optimales Klangerlebnis auf See zu ermöglichen. Mit den neuen MM105 und MM105-HR haben wir jetzt Quellgeräte mit globalen Radiofunktionen und bester Audioleistung in zwei Gehäusen, die für die Integration in moderne Bootssysteme ausgelegt sind", so Silvio Pupino, Vice President, International Sales bei JL Audio.

Das MM105 ist ein hochwertiges, voll ausgestattetes Quellgerät mit einem schlanken, wetterfesten (IP67) Gehäuse und einem ultrahellen Farbdisplay, das selbst bei hellem Sonnenschein dank des wählbaren Tag-/Nacht-Displaymodus eine hervorragende Sicht bietet. Für maximale Vielseitigkeit ist die MM105 auch NMEA 2000-zertifiziert und kompatibel mit bordseitigen Multifunktionsdisplays (MFDs) von Garmin , Lowrance , Raymarine oder Simrad .

Die MediaMaster 105- und 105-HR Source Units legen den Schwerpunkt auf die Audioleistung und verzichten auf integrierte Verstärker zugunsten einer audiophilen Vorverstärker-Ausgangsarchitektur, die ideal für die Verwendung mit JL Audio-Marineverstärkern ist. Mit vier konfigurierbaren, benennbaren Audiozonen, die jeweils unabhängige Klang- und Pegelsteuerungsoptionen bieten, eignen sich die MM105 und MM105-HR ideal für größere Schiffe mit mehreren Unterhaltungsbereichen wie Achterdeck, Sonnendeck und Salon oder Kabine. Drei Pegelregelungsmodi - Relativ, Absolut, Fest oder Aus - und anpassbare Einstellungen machen es einfach, die Lautstärke der einzelnen Audiobereiche während der Fahrt anzupassen. Das Zero-Clipping-Audio-Schaltungsdesign von JL Audio ermöglicht eine selbstbegrenzende Klangregelung, um den Klang bei hohen Lautstärken klar und verzerrungsfrei zu halten.