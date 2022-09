Der Silberpreis wurde an der Börse gehörig nach unten durchgereicht. Mittlerweile verdichten sich die Anzeichen, dass er seinen Boden erreicht haben könnte. Dafür gibt es charttechnische, aber auch fundamentale Gründe.

Die Öl-Lager in den USA leeren sich, während gleichzeitig die Nachfrage verhalten bleibt. Welche Preisaussichten ergeben sich daraus?

Schließlich haben sich FUCHS-Devisen in dieser Woche auch mit den Kryptomärkten beschäftigt. Als Absicherungsinstrument enttäuschen Gold und Bitcoin derzeit viele Anleger. Die Kurse des Edelmetalls und der Kryptowährung stehen unter Druck. Eignen sich die beiden überhaupt als Krisenschutz? Und falls ja, welches davon ist empfehlenswerter?

Und während die deutsche Inflationsrate weiter steigt, scheint sich in Tschechien langsam die Trendwende einzustellen. Die Notenbank sieht sich daher in der Lage, ihre Zinserhöhungen zu pausieren. Daraus ergeben sich Chancen für Anleger.

Sorgen hat aber nicht nur die Bank of England, sondern auch die Neuseeländische Notenbank. Denn Inflation und Wirtschaft nehmen derzeit den Neuseeland-Dollar in die Zange. Neuseelands Geldhüter können sich nur auf eine Seite konzentrieren. Daraus ergeben sich Handlungsoptionen für Anleger.

Durch die Intervention der Bank of England ist das Pfund ist derb unter die Räder gekommen. Die weiteren Aussichten für die Briten-Währung analysiert FUCHS-Devisen .

