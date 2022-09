DVT Sicherstellung von Warenströmen und Gasversorgung essenziell

Berlin/Bonn (ots) - Offenheit, ideologiefreies Handeln und konkrete Maßnahmen

der Politik gefordert



Begrenzte Warenverfügbarkeiten, die Energiekrise und die Nachhaltigkeit waren

die bestimmenden Themen der 22. DVT-Jahrestagung in Berlin. Jan Lahde, Präsident

des Deutschen Verbands Tiernahrung e. V. (DVT), hob in seiner Rede die Bedeutung

der Rohstoff- und Gasversorgung und die Notwendigkeit einer ideologiefreien

Politik zur Bewältigung ernährungstechnischer Fragen hervor: "Es bleibt in

dieser Dauerkrise eine wichtige Aufgabe, die Entscheidungsträger davon zu

überzeugen, dass Futtermittelrohstoffe systemrelevant sind. Zur Bereitstellung

und Produktion hochwertiger Lebensmittel von Fleisch über Milch bis hin zu Käse,

Joghurt, Butter oder Eiern ist sowohl die Sicherstellung der Rohstoffe als auch

eine wirtschaftliche Energieversorgung für die Tierernährung essenziell."



Der DVT-Präsident forderte, in Europa eine größere Unabhängigkeit für die

landwirtschaftlichen Rohwaren zu schaffen. Dazu wären weitere Maßnahmen

erforderlich, mit der insbesondere die heimische Eiweißproduktion gestärkt

werden könne. Grundsätzlich waren die Rohstoffmärkte mit Getreide und

Eiweißschroten gut versorgt, eine Ausnahme bilden spezielle Produktbereiche wie

z. B. die Bio- und gentechnikfreien Marktsegmente, wo mittel- und langfristig

Engpässe zu erwarten sind. Für Mikro- und Makronährstoffe dürften keine größeren

Lücken entstehen. Für Phosphat mussten neue Lieferbeziehungen aufgebaut werden.