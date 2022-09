AIRROBO-Staubsaugerroboter P20 bietet Haushalten weltweit eine Reinigungseffizienz von 99,2 %

Hongkong (ots/PRNewswire) - AIRROBO (http://de.air-robo.com/) , die Marke für

intelligente Haushaltsgeräte mit Schwerpunkt auf KI-basierten Technologien,

unterstützt von dem weltweit führenden Unternehmen für KI und humanoide Roboter,

UBTECH Robotics, freut sich heute, die Einführung des AIRROBO P20 bekannt zu

geben. Dieses neue und preisgünstige Modell der P-Serie ist AIRROBOs Highlight

in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis und bringt mit seiner hohen

Saugleistung von 2800 Pa eine Reinigungsleistung von 99,2 % in Haushalte

weltweit.



"Wir versuchen, die zu polarisierte Situation in der Branche zu ändern. Die

schicken Staubsaugerroboter mit unnötigen Funktionen können aufgrund ihres

Preises nur von einer begrenzten Anzahl von Menschen genutzt werden. Günstige

Staubsaugerroboter dagegen konnten aufgrund ihrer Reinigungsleistung und

-qualität nicht wirklich zur 'Befreiung von Hausarbeit' beitragen. Deshalb

freuen wir uns, unseren Kunden weltweit den AIRROBO P20 mit dem neuen Design und

den vollständig verbesserten Funktionen für die tägliche Bodenreinigung

vorstellen zu können", so Tommy Zhang, Geschäftsführer von AIRROBO.