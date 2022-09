LML ist bereit für ein Mega-Comeback mit einer futuristischen Produktpalette - Elektro- und Technologietreiber für die Erschließung der US- und europäischen Märkte

Mutige Innovation, die neue Kategorien und Produktplattformen mit E-Bikes vorantreibt. Hyper. Mid Maxi Scooter.

NEU-DELHI, 30. September 2022 /PRNewswire/ -- LML, eine der am meisten bewunderten und verehrten globalen Zweiradmarken Indiens, ist bereit für ein großartiges Comeback mit einer völlig neuen, futuristischen elektrischen Produktlinie. Zur Feier des 50-jährigen Firmenjubiläums und als Auftakt zu einem Jahr der Feierlichkeiten und Erklärungen ist für den 29. September 2022 ein spezielles globales Event geplant, bei dem drei neue Kategorien und Produktplattformen vorgestellt werden sollen: ein Super-Premium-E-Bike, ein Crossover-E2W - Hyper. Ein Mid Maxi Scooter. Alle drei verkörpern die Fähigkeit von LML, Normen in Frage zu stellen und die Grenzen von Innovation und Technik zu verschieben. So wird der Weg für das Comeback der Marke auf den globalen Märkten geebnet und die Tür für den lang erwarteten Eintritt in den schnell wachsenden US-amerikanischen und europäischen Markt für Elektrofahrzeuge geöffnet.