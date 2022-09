Rolande erweitert LNG-Netzwerk in Deutschland und eröffnet Lkw-Tankstation in Hamburg

- Strategisch wichtiger Verkehrsknotenpunkt für einen der wichtigsten

Transportkorridore in Norddeutschland

- Wichtiger Schritt für fossilfreien Straßengütertransport von und zum Hamburger

Hafen, nach Skandinavien und Nordosteuropa



Rolande, Pionier und Marktführer für den Aufbau von Infrastrukturen für

Lkw-Flüssigerdgas und Bio-LNG in den Niederlanden, hat heute eine

LNG-Tankstation mit zwei LNG-Zapfsäulen in Hamburg in der Maldfeldstraße 23

eröffnet. Die ehemalige Tankpool24-Station befindet sich an einem strategisch

wichtigen Transportkorridor für Warenlieferungen nach Skandinavien,

Nordosteuropa und den An- und Abtransport von Containern im Hamburger Hafen. Mit

dem Standort Hamburg baut Rolande sein öffentliches LNG-Tankstellennetz in

Deutschland weiter aus.