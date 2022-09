GfK-Verbraucher-Studie / Hattrick für EDEKA Zum dritten Mal in Folge bester Lebensmittelhändler Deutschlands

Hamburg (ots) - Ein lupenreiner Hattrick: Im Rahmen des "GfK Retailer Perception

Report" wurde EDEKA zum dritten Mal in Folge als "Best Food Retailer"

Deutschlands ausgezeichnet. EDEKA punktet 2022 vor allem mit einer

herausragenden Kundenloyalität und zeichnete sich im Urteil der Kund:innen unter

anderem durch ein besonderes Einkaufserlebnis, kompetentes Personal und

attraktive Sortimentsangebote aus.



Der "Retailer Perception Report" von der GfK, einem weltweit führenden Anbieter

von Daten und Analytik für die Konsumgüterindustrie, untersucht jährlich, wie

Lebensmitteleinzelhändler von den Kund:innen wahrgenommen und wie

Kaufentscheidungen getroffen werden. Was den Report besonders aussagekräftig

macht: Die Verbraucherurteile aus der Befragung werden verknüpft mit dem

tatsächlichen Einkaufsverhalten von 7.500 Proband:innen, so dass auch die

gemessene Kundenloyalität (im Sinne von Bedarfsdeckung) direkt in die Bewertung

einfließt. Gerade bei diesem Wert ist EDEKA wie in den Vorjahren der

unangefochtene Spitzenreiter. "Dass so viele Kundinnen und Kunden auch in diesen

herausfordernden Zeiten loyal zu ihren selbstständigen EDEKA-Kaufleuten stehen,

macht uns besonders stolz", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA

ZENTRALE Stiftung & Co. KG. "Wir werden alles dafür tun, ihnen weiterhin ein

Einkaufserlebnis mit höchster Vielfalt zu besten Preisen zu bieten."