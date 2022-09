Der untere Chart offenbart: Die Spannung steigt im Nasdaq 100. Der Index läuft aktuell mit großer Vehemenz in Richtung Juni-Tief. Damit steht der Nasdaq 100 vor einer Entscheidung möglicherweise auch vor einer Weichenstellung für die kommenden Wochen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Nasdaq 100 hieß es unter anderem „[…] Der Nasdaq 100 durchbrach zuletzt den wichtigen Bereich von 12.000 Punkten und unterschritt damit auch sein vorheriges Verlaufstief. Damit aktivierte sich ein Verkaufssignal. Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage ist auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung des Juni-Tiefs, das damals bei 11.030 Punkten markiert wurde, nicht auszuschließen. Kurzum. Für den Nasdaq 100 brechen herausfordernde und womöglich auch richtungsweisende Handelstage an. Die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch (21.09.) schwebt bereits jetzt wie ein Damoklesschwert über dem Handelsgeschehen. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung für den Nasdaq 100 klar definiert: Unter allen Umständen muss ein Rücksetzer unter das Juni-Tief verhindert werden. Sollte es für den Index unter die 11.000 Punkte gehen, ist Obacht geboten. Zudem müsste die Lage neu bewertet werden. Eine nachhaltige Entspannung würde sich erst bei einem Comeback des Nasdaq 100 oberhalb von 13.000 Punkten einstellen.“



Zins- und Rezessionssorgen dominieren unverändert das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten. Nur während der zuletzt zu beobachten Erholung traten sie ein wenig in den Hintergrund, aber bekanntlich nicht für lange und so erlangte die Erholung keine sonderlich hohe Relevanz und fiel entsprechend rasch wieder in sich zusammen.

Im Ergebnis läuft der Nasdaq 100 nun mit großer Vehemenz in Richtung Juni-Tief, das damals bei knapp 11.037 Punkten markiert wurde. Damit lässt sich alles auf die zentrale Frage zusammendampfen: Prallt der Index noch einmal ab oder bricht er durch? Boden oder bodenlos? Womöglich werden bereits die nächsten Handelstage Aufschluss darüber geben.

Sollte es zu einer Ausdehnung der Bewegung unter das Juni-Tief hinweg kommen, ist aus charttechnischer Sicht Obacht geboten. In diesem Fall würde sich dem Nasdaq 100 weiteres Abwärtspotential eröffnen. Eine Fortsetzung der Korrektur bis in den Bereich von 10.500+ Punkte oder gar ein Anlaufen der 10.000 Punkte wären dann zwei mögliche Szenarien. Anderseits ist der Index nach der langen Abwärtsbewegung überverkauft. Eine technische Gegenreaktion ist jederzeit möglich. Ein mögliches Bewegungsziel würde in diesem Fall der Bereich um 12.000 Punkte darstellen. Des Weiterhin gilt aus unserer Sicht, dass erst ein Comeback des Nasdaq 100 oberhalb von 13.000 Punkten eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes mit sich bringen würde.

Kurzum. Der Nasdaq 100 steht aus charttechnischer Sicht vor einer wichtigen Phase. In der nächsten Woche werden zahlreiche frische Konjunkturdaten erwartet (der Monatsbeginn bringt es mit sich). Diese könnten für neue Impulse – in die eine oder aber in die andere Richtung – sorgen.