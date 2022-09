Das Britische Pfund ist am Devisenmarkt in schweres Fahrwasser geraten. Vor allem gegen den US-Dollar präsentierte sich das Pfund zuletzt schwach.

In den letzten Monaten stemmte sich die Bank of England gegen die Inflation im Vereinigten Königreich und damit gegen die von der Inflation ausgehenden Risiken. Die Bank of England begann vergleichsweise frühzeitig (zumindest im Vergleich zur EZB) damit, die Leitzinsen anzuheben. Die erste Zinsanhebung erfolgte bereits im Dezember 2021. Auch auf der jüngsten September-Sitzung erfolgte ein Zinsschritt um 50 Basispunkte auf nunmehr 2,25 Prozent.

Zuletzt sorgten jedoch die Steuersenkungspläne der britischen Regierung dafür, dass es für das Britische Pfund ungemütlich wurde.

Marktakteure befürchten nunmehr, dass die Steuersenkungspläne der britischen Regierung die Inflation weiter anheizen könnten und damit die Bemühungen der Bank of England, die Inflation in den Griff zu bekommen, konterkarieren würden. Im Ergebnis müsste die Bank of England noch restriktiver vorgehen und die Leitzinsen noch stärker anheben. Das könnte aber wiederum die britische Regierung in die Bredouille bringen – Stichwort Schuldenfinanzierung. Für weitere Unruhe sorgte zudem der Kauf langlaufende Staatsanleihen durch die Bank of England. Das nahm kurzfristig zwar etwas Druck vom Britischen Pfund, ob es aber darüber hinaus stabilisierende Wirkung haben wird, bleibt abzuwarten. Nicht wenige Marktakteure sehen in der Maßnahme ein Indiz dafür, dass die Bank of England möglicherweise doch nicht ganz so restriktiv, wie es mit Blick auf die Inflationsentwicklung eigentlich erforderlich wäre, vorgehen könnte.

Die nächste geldpolitische Sitzung der Bank of England findet im Übrigen erst am 03. November statt. Spätestens dann wird die Bank of England Farbe bekennen müssen.

Die Marschroute der US-Notenbank Fed scheint nach der September-Sitzung klar vorgezeichnet zu sein. Hier ist mit weiteren Zinsschritten zu rechnen, sodass sich die bereits bestehende Zinsdifferenz zwischen den Währungsräumen (GB akt. 2,25 Prozent / USA akt. 3,25 Prozent) temporär weiter ausweiten könnte.

Kommen wir noch kurz zu den charttechnischen Aspekten bei GBP / USD. Nachdem der Stabilisierungsversuch des Britischen Pfunds im Bereich von 1,15 US-Dollar fehlschlug orientierte sich das Pfund weiter gen Süden. Durch die zuvor geschilderten Entwicklungen nahm der Rücksetzer Fahrt auf, sodass kurzzeitig sogar ein Anlaufen der Parität drohte. Das Eingreifen der Bank of England beruhigte zunächst die Situation. Aktuell ist ein Erholungsversuch des Britischen Pfunds zu beobachten, doch erst ein Comeback des Pfunds oberhalb von 1,15 US-Dollar würde die charttechnische Lage entspannen.