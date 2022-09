Düsseldorf (ots) -



- In einem gemeinsamen Projekt haben Ericsson und O2 Telefónica erfolgreich 5G

Wireless Backhaul (Anbindung der Mobilfunkstandorte via Richtfunk) für die

Versorgung von ländlichen Gebieten und Vorstädten demonstriert.

- Dieser technologische Meilenstein hat gezeigt, dass die Unternehmen

Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s über eine Entfernung von mehr als 10

Kilometern mit einer glasfaserähnlichen Leistung via Richtfunk umsetzen

können.

- Die Technologie kann den großflächigen 5G-Ausbau beschleunigen.



Ericsson und O2 Telefónica haben in einem Feldversuch gemeinsam erfolgreich

demonstriert, dass 5G-Mobilfunkstandorte in ländlichen Gebieten statt mit

Glasfaser auch mit leistungsfähigem Richtfunk angebunden werden können. Die

Technologie kann den großflächigen 5G-Ausbau beschleunigen.





Das Ergebnis dieser Demonstration zeigte, dass ein Richtfunk-Backhaul überherkömmliche Frequenzbänder den kontinuierlichen Ausbau leistungsstarker5G-Netze unterstützen und damit den Mobilfunk in städtischen bis hin zuvorstädtischen und ländlichen Gebieten verbessern kann - eine der größtenHerausforderungen für Mobilfunknetzbetreiber beim flächendeckenden 5G-Ausbau."Wir versorgen Millionen von Kunden in ganz Deutschland mit schnellem 5G. Füruns hat es Priorität, die Digitalisierung durch mobile Konnektivität und einenschnellen 5G-Ausbau weiter in ländliche Gebiete und Vororte zu bringen", sagtAysenur Senyer, Director of Transport Networks bei O2 Telefónica. "Gemeinsam mitunserem Partner Ericsson leisten wir Pionierarbeit bei neuen, leistungsstarkenRichtfunklösungen, die Carrier Aggregation und MIMO-Technologie nutzen, um den5G-Verkehr über große Entfernungen in ländlichen Gebieten zu transportieren,wenn Glasfaser nicht in Frage kommt. Diese Technologie ermöglicht es,glasfaserähnliche Verbindungen über Richtfunk bereitzustellen und den 5G-Ausbauweiter zu beschleunigen."Ricardo Queirós, Head of Microwave Systems, Business Area Networks, Ericsson,sagt: "Der Zugang zu mobilen Hochgeschwindigkeitsdiensten ist der Schlüssel zurÜberwindung der digitalen Kluft, die durch weniger gut angebundene Gebieteentsteht. Diese gemeinsame Demo mit O2 Telefónica in Deutschland zeigt, wie einRichtfunk-Backhaul hochleistungsfähige 5G-Dienste effizient in Regionenaußerhalb der traditionellen dichten Stadtgebiete verbreiten kann.""Drahtloses Backhaul hat maßgeblich zum Erfolg von Mobilfunknetzen und derenflächendeckender Versorgung beigetragen. Jetzt ist es an der Zeit, die Grenzendes Möglichen zu verschieben und die Richtfunkübertragungstechnologieweiterzuentwickeln, um eine hochleistungsfähige 5G-Abdeckung in einem viel