Start der Saison 22/23 in den Solargewächshäusern Südeuropas (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Die Gewächshäuser Südostspaniens haben, durch die Unabhängigkeit von fossilen

Brennstoffen, Vorteile, welche ihnen in der weltweiten Energiekrise einen

Vorsprung gegenüber anderen Produktionsgebieten verleihen.

- Schätzungen zufolge werden etwa 35.000 Hektar bepflanzt, wobei der Anbau von

Tomaten, Gurken und Paprika stets zunimmt.

- Auch die Nutzung der biologischen Schädlingsbekämpfung, eine

umweltverträgliche Technik, bei der vor allem nützliche Insekten eingesetzt

werden, nimmt zu.

- Das erste Obst und Gemüse ist bereits auf den europäischen Märkten

eingetroffen und die Kulturen werden im Laufe des Oktobers ihre volle

Produktion erreichen.



Mit Beginn des Herbstes werden in den südostspanischen Solargewächshäusern in

den Provinzen Almería und Granada die Sommerkulturen abgelöst, um die Europäer

auch in den kalten Monaten zu versorgen, wenn die kontinentale Produktion

aufgrund der niedrigen Temperaturen schwieriger wird.