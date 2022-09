Unsere letzte Kommentierung zu USD/JPY überschrieben mit „Zündet der Greenback die nächste Rally-Stufe?“.

Damals hieß es unter anderem „[…] Der US-Dollar nutzte die Gunst der Stunde und kreierte ein fulminantes Ausbruchsszenario. Der Sprung über das Niveau des letzten Verlaufshochs von 139,3 JPY löste ein starkes Kaufsignal aus, das den Greenback zwischenzeitlich an die 145 JPY heranführte. Weiter kam er erst einmal nicht. Der US-Dollar konsolidiert aktuell die veritable Zwischenrally, übt aber weiterhin Druck auf die 145er Marke aus. Ein Ausbruch über die 145 JPY würde das Rally-Szenario reaktivieren und dem US-Dollar die Möglichkeit eröffnen, die Bewegung weiter auszudehnen. Selbst eine Ausdehnung der Dollar-Rally in Richtung 150 JPY ist vor dem Hintergrund der Gemengelage nicht auszuschließen. […] Kurzum. Der US-Dollar hat das Momentum an den Devisenmärkten auf seiner Seite. Auch gegen den Yen spielt der Greenback gegenwärtig seine Stärke aus. Aus charttechnischer Sicht würde ein Ausbruch über die 145 JPY ein frisches Kaufsignal liefern. Sollte es allerdings unter die 139,3 JPY gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“



In den letzten Handelstagen attackierte der US-Dollar mehrfach den massiven Widerstand von 145 JPY. Ein signifikanter Durchbruch gelang ihm bislang nicht. Der Greenback übt allerdings massiven Druck auf den Widerstand aus, sodass ein erfolgreicher Vorstoß nur eine Frage zu sein scheint.

Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer auf den Bereich 139,3 JPY begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, ist unverändert Obacht geboten. Zudem würde in diesem Fall eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Ein Ausbruch über die 145 JPY würde hingegen ein frisches Kaufsignal installieren, das aufgrund der Relevanz des Widerstands durchaus signifikante Wirkung entfalten könnte. So wäre im Falle des Ausbruchs eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 150 JPY (über kurz oder lang nicht auszuschließen.

Kurzum. Der US-Dollar strotzt seit geraumer Zeit vor Stärke. Daran dürfte sich auch kurzfristig nicht viel ändern. Der Greenback profitiert unverändert von der weiter auseinandergehenden Zinsdifferenz. Die Bank of Japan verfolgt weiter eine lockere Geldpolitik, wenngleich sie kürzlich am Markt zu Gunsten des Yen intervenierte. Zinsanhebungen sind in Japan derzeit aber kein Thema. Ganz anders stellt sich die Lage in den USA dar. Auch aus charttechnischer Sicht ist der US-Dollar am Drücker. Die aktuell zu beobachtende Konsolidierung auf hohem Niveau könnte den Grundstein für einen neuerlichen Rallyimpuls legen. Allerdings gilt es, auch die Unterseite und hier vor allem den Bereich um 139,3 JPY im Auge zu behalten. Ein Rücksetzer des US-Dollar unter diese Zone wäre ein erstes Warnsignal.