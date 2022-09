Solaris wird neuer Partner für die ADAC Kreditkarte (FOTO)

München (ots) -



- ADAC Finanzdienste kooperieren künftig mit Solarisbank AG

- Kartenprogramm mit der Landesbank Berlin läuft bis ins zweite Halbjahr 2023

mit allen Leistungen weiter

- Kreditkarteninhaber werden über alle notwendigen Schritte informiert



(ADAC SE) Die ADAC Finanzdienste GmbH und die Solarisbank AG werden künftig beim

ADAC Kreditkartenprogramm kooperieren. Solaris löst die Landesbank Berlin (LBB)

im zweiten Halbjahr 2023 als Co-Branding-Partner für die ADAC Kreditkarte ab.

Bis dahin wird die Partnerschaft mit der LBB weitergeführt. Alle bisherigen

Services stehen den Kartennutzern in gewohntem Umfang weiterhin zur Verfügung.





Die ADAC Finanzdienste GmbH und die LBB hatten im Oktober 2021 darüberinformiert, dass ihre Zusammenarbeit im Kreditkartengeschäft auslaufen wird undin 2023 ein neuer Bankpartner übernehmen wird. Mit der Solarisbank AG sind nunalle Vereinbarungen getroffen worden, die den Übergang der Kooperation regeln.Somit kann das ADAC Kreditkarten Portfolio an den neuen Co-Branding-Partnerübergeben werden."Mit Solaris haben wir den idealen Partner für das ADAC Kreditkartenprogrammgefunden, mit dem wir unser Portfolio nahtlos weiterführen und weiterentwickelnkönnen. Oberste Priorität haben dabei die Bedürfnisse unserer Bestandskunden",erklärt Mahbod Asgari, Vorstand der ADAC SE. "Mit der modernen undleistungsstarken Plattform unseres neuen Partners können wir alle erfolgreichenServices für unsere Mitglieder fortführen und gleichzeitig das Leistungsspektrumweiter ausbauen.""Als Europas führender Anbieter für Banking-as-a-Service freuen wir uns sehr,dass wir unseren neuen Kooperationspartner mit innovativen Prozessen undLösungen überzeugen konnten und ab 2023 das hochwertige Kartenangebot für ADACMitglieder übernehmen dürfen. Wir sind überzeugt, dass der ADAC über ein enormesPotenzial für den weiteren Ausbau kontextueller Finanzdienstleistungen verfügt.Gemeinsam werden wir die Zukunft dieses spannenden Ökosystems gestalten", sagteRoland Folz, CEO der Solarisbank AG.Für die heutigen rund 1,3 Millionen Nutzer der ADAC Kreditkarte ergeben sichdurch den Wechsel des Co-Branding-Partners vorerst keine Änderungen, sie müssenbis auf Weiteres nicht aktiv werden: Die Kreditkarten können weiterhin genutztwerden und das komplette Servicepaket - inklusive Tankrabatt undVersicherungsleistungen - steht ebenso wie der Kundenservice auch künftig invollem Umfang zur Verfügung. Gemeinsam mit der LBB wird der ADAC frühzeitig überdie weiteren Schritte informieren.Über ADAC SEDie ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts,die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder,Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADACFinanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH.Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitaleTransformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation undzukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 hatte die ADAC SE rund 2900Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,04 Mrd. Euro.Über SolarisSolaris ist Europas führende Embedded-Finance-Plattform und Innovator derFinanzbranche. Das Technologieunternehmen ermöglicht es Unternehmen, ihrenKunden sichere und innovative Finanzdienstleistungen anzubieten. Über APIskönnen Partner Finanzdienstleistungen schnell und einfach in ihr eigenesProduktangebot integrieren. Solaris hat seinen Hauptsitz in Berlin undbeschäftigt über 750 Mitarbeiter an acht weiteren Standorten in Europa und inIndien. Der kombinierte Nettoumsatz im Jahr 2021 lag bei über 100 MillionenEuro, was einem Wachstum von über 90 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationAlexander MachowetzT 089 76 76 5842mailto:alexander.machowetz@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122834/5333766OTS: ADAC SE