JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Overweight'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 175,00 € , was eine Steigerung von +13,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Hannover Rueck Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +1,17 % auf 155,1EUR an der Börse Tradegate.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Hurrikan "Ian" dürfte über 25 Milliarden Dollar an Schäden verursacht haben, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Schäden sollten damit insgesamt weniger schlimm sein als befürchtet. Der Rückversicherungssektor werde wohl von steigenden Prämien im kommenden Jahr profitieren. Hannover Rück verfüge über Aufwärtspotenzial und zeichne sich durch eine starke Bilanz aus./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 19:20 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

