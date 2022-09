JPMORGAN stuft H&M auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 95 schwedischen Kronen belassen. Der Ausblick des Modehändlers bleibe bedroht, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Margendruck dürfte sich im vierten Quartal noch erhöhen. Die Analystin passte ihre Schätzungen daher nach unten an./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 23:57 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,97 % auf 9,29EUR an der Börse Tradegate.



