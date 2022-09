TECO 2030 wird beim Innovationswettbewerb ZeroEmission@Berth zum Sieger gekürt

Die TECO 2030 Power Barge bietet Häfen und Schiffen am Liegeplatz eine stabile und konstante emissionsfreie Energieversorgung. Die Power Barge basiert auf einem modularen und skalierbaren Ansatz der Stromerzeugung und Wasserstoffspeicherung, der bei möglichst geringen Betriebsrisiken, Kosten und Platzbedarf eine höhere Energieeffizienz erzielt.

Bildtext: Die TECO2030 Power Barge ist ein Konzept für eine schwimmende emissionsfreie Stromversorgung für Schiffe am Liegeplatz und vor Anker in Häfen mit Wasserstoffinfrastruktur

Die Firma TECO 2030 kann mit Stolz mitteilen, dass sie mit ihrer TECO 2030 Power Barge zum Sieger in der Innovationswettbewerbskategorie „Innovationskonzepte“ gekürt wurde.

„Für TECO 2030 ist es eine Ehre, im Rahmen des Innovationswettbewerbs ZeroEmission@Berth als Kategoriesieger für innovative Konzepte ausgezeichnet worden zu sein. Dass wir vor den großen und führenden Unternehmen der Branche, ABB OY und Hydrogen de France, zum Sieger gewählt wurden, erfüllt und mit großer Demut. Mit dieser Auszeichnung stellt TECO 2030 unter Beweis, dass das Unternehmen in der Lage ist, bei der Entwicklung emissionsfreier Brennstoffzellenlösungen für den maritimen Bereich eine Führungsrolle einzunehmen“, so Tore Enger, Group CEO von TECO 2030.

Bildtext: Im Rahmen des Innovationswettbewerbs zum Sieger in der Kategorie „Innovationskonzepte“ gekürt.

Der Innovationswettbewerb ZeroEmission@Berth wurde von neun deutschen Häfen initiiert, um innovative Alternativen zu bestehenden Stromversorgungssystemen im Küstenbereich und Energieversorgungskonzepten für Schiffe am Liegeplatz zu finden, die auch zur Emissionsreduktion auf See beitragen können. Die Seehäfen, vertreten durch die jeweiligen Hafeninfrastrukturunternehmen, wollen mit dem Innovationswettbewerb ZeroEmission@Berth den Weg der Dekarbonisierung in der Schifffahrt unterstützen und einen emissionsfreien Schiffsbetrieb am Liegeplatz zu ermöglichen.