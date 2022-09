BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht eine neue Corona-Welle im Anmarsch, zeigt sich aber optimistisch, dass diese zu bewältigen ist. "Wir befinden uns ganz klar am Beginn einer Herbst- und Winterwelle", sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. Er versicherte aber: "Wir werden die Welle im Griff haben". Deutschland sei besser vorbereitet als im vergangenen Herbst. Ähnlich äußerte sich der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Lauterbach. Er rief zur Wachsam- und Achtsamkeit auf, sagte aber, er habe eigentlich keine "riesige Sorge".

Lauterbach appellierte an die Bundesländer, die Entwicklung genau im Auge zu behalten, um den richtigen Zeitpunkt für Gegenmaßnahmen zu finden. Zum 1. Oktober treten am Samstag neue Bestimmungen zum Infektionsschutz in Kraft, wonach die einzelnen Länder über strengere Regeln wie eine Maskenpflicht in Innenräumen selber entscheiden. Lauterbach warnte, ohne ausreichende Gegenmaßnahmen drohten in wenigen Wochen durch hohe Krankheitszahlen auch Personalprobleme bei der kritischen Infrastruktur, etwa in Kliniken oder bei der Polizei.