JL Audio kündigt MediaMaster® 105 und 105-HR Marine Source Units mit DAB+ Tuner für den europäischen Markt an

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Zwei neue, erstklassige Quellgerätelegen die Messlatte für erstklassiges Marine-Audio höher.JL Audio (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3660050-1&h=4224143004&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3660050-1%26h%3D2505241462%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.jlaudio.com%252F%26a%3DJL%2BAudio&a=JL+Audio) ,Hersteller von Hochleistungs-Marine-Audiosystemen, kündigte an, dass sie völligneue MediaMaster® 105 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3660050-1&h=1666370429&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3660050-1%26h%3D3727771775%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jlaudio.com%252Fcollections%252Fmarine-audio-source-units-mediamaster%252Fproducts%252Fmediamaster-mm105-marine-audio-source-units-99930%26a%3DMediaMaster%25C2%25AE%2B105&a=MediaMaster%C2%AE+105) undMediaMaster® 105-HR Digital Media Source Units anbieten werden. Das MM105 unddas MM105-HR verfügen jetzt über digitale Radiotuner, sowohl für HD Radio® alsauch für DAB+, wodurch sie in Nordamerika und Europa gleichermaßen einsetzbarsind. Die neuen Quellgeräte verfügen außerdem über Bluetooth® 5.0 mit deraptX(TM)-Technologie von Qualcomm, um Musik, die von Smartphones gestreamt wird,in bestmöglicher Qualität wiederzugeben."Der MM105 und der MM105-HR wurden speziell entwickelt, um unserePremium-Verstärker und -Lautsprecher zu ergänzen und ein optimales Klangerlebnisauf See zu ermöglichen. Mit den neuen MM105 und MM105-HR haben wir jetztQuellgeräte mit globalen Radiofunktionen und bester Audioleistung in zweiGehäusen, die für die Integration in moderne Bootssysteme ausgelegt sind", soSilvio Pupino, Vice President, International Sales bei JL Audio.Das MM105 ist ein hochwertiges, voll ausgestattetes Quellgerät mit einemschlanken, wetterfesten (IP67) Gehäuse und einem ultrahellen Farbdisplay, dasselbst bei hellem Sonnenschein dank des wählbaren Tag-/Nacht-Displaymodus einehervorragende Sicht bietet. Für maximale Vielseitigkeit ist die MM105 auch NMEA 2000®-zertifiziert und kompatibel mit bordseitigen Multifunktionsdisplays (MFDs).