Uranium Energy Corp legt Jahresbericht für Geschäftsjahr 2022 vor, zeigt ein transformatives Jahr mit branchenführendem Wachstum, um das größte, diversifizierte, auf Nordamerika fokussierte Uranunternehmen zu werden

Wachstum, Bilanz, Projekte, Ressourcen und ESG-Highlights für das Geschäftsjahr 2022 (Stand: 29. September 2022):

- Branchenführendes Wachstum durch die beiden wertsteigernden Übernahmen von Uranium One Americas, Inc. ("U1A") und UEX Corporation ("UEX").

- Übernahme von U1A für 125 Millionen US-Dollar in bar, wodurch die Produktionskapazität in den USA in drei Schlüsselkategorien verdoppelt wird: Gesamtzahl der genehmigten In-Situ-Rückgewinnungsprojekte (ISR"), Ressourcen und Verarbeitungsinfrastruktur.

- Übernahme von UEX für 171,3 Mio. $ in Aktien, wodurch sich die Gesamtressourcen in allen Kategorien im erstklassigen, politisch stabilen und uranabbaufreundlichen Land Kanada voraussichtlich verdoppeln werden, was zur Schaffung des größten diversifizierten nordamerikanischen Uranunternehmens führen wird.

- 173,3 Mio. $ an Barmitteln und liquiden Mitteln, keine Schulden, bestehend aus 48,6 Mio. $ an Barmitteln, 39,5 Mio. $ an Aktienbeständen und 85,2 Mio. $ an physischen Uranbeständen zum 29. September 2022.

- Erweiterung des physischen Portfolios von in den USA gelagertem Uran ("Physical Portfolio") auf 5,5 Millionen Pfund, zu durchschnittlichen Kosten von ~$37 pro Pfund mit verschiedenen Lieferterminen bis Dezember 2025

- Einnahmen in Höhe von 22,95 Mio. $ aus Spotmarktverkäufen von 500.000 Pfund Uranvorräten zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 45,90 $ pro Pfund und einem realisierten Bruttogewinn von 7,2 Mio. $ für das Geschäftsjahr, das am 31. Juli 2022 endete.

- Der aktuelle Bestand im physischen Portfolio beläuft sich auf 1,766 Millionen Pfund mit einem Marktwert von 85,2 Millionen US-Dollar auf der Grundlage eines aktuellen Spotpreises von 48,25 US-Dollar pro Pfund (UxC-Preis vom 29. September 2022 - ConverDyn U.S. Lieferung).

- Schuldenfreiheit durch die Rückzahlung des Saldos der gesicherten Kreditfazilität des Unternehmens in Höhe von 10 Millionen Dollar.

- Abschluss der Begleichung der Schulden von Anfield Energy Inc. (Anfield") bei U1A in Höhe von 18,34 Mio. $ zusammen mit dem Tausch von 25 ISR-Projekten von Anfield in Wyoming gegen das konventionelle Slick Rock-Projekt von UEC in Colorado.

- Fertigstellung der technischen Berichte S-K 1300 mit insgesamt 116.341.900 Pfund an gemessenen und angezeigten U3O8-Ressourcen und 27.180.800 Pfund an abgeleiteten U3O8-Ressourcen. Darin sind die noch ausstehenden Ressourcenberichte für die kürzlich erworbenen UEX-Projekte nicht enthalten.

- Abschluss und Einreichung der größten in den Vereinigten Staaten gemeldeten S-K 1300 Uranressourcen, die die kürzlich erworbenen U1A- und Anfield-Aktiva von UEC zusammen mit dem Reno Creek-Projekt kombinieren.

- Fertigstellung von 105 Überwachungsbohrungen im ersten Fördergebiet des Burke Hollow-Projekts, einem der neuesten und größten ISR-Bohrfelder, das in den USA erschlossen wird.

- Im Anschluss an den 10-K-Bericht wird ein erster Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, in dem das Umwelt-, Sozial- und Governance-Programm (ESG") des Unternehmens und die erfolgreichen Initiativen vorgestellt werden.

Corpus Christi, TX, 30. September 2022 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy- ... ) freut sich, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der NYSE American, die Einreichung des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Juli 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") bekannt zu geben. Dieses Formblatt 10-K, das den geprüften konsolidierten Jahresabschluss des Unternehmens, die dazugehörigen Anmerkungen und die Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung enthält, kann auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov/edgar.shtml oder auf der Website des Unternehmens unter www.uraniumenergy.com eingesehen werden.

Amir Adnani, CEO und Präsident, erklärte: "Das Geschäftsjahr 2022 war ein wahrhaft transformatives Jahr für UEC. Wir investierten fast 420 Millionen Dollar in das Wachstum unseres Unternehmens mit zwei wertsteigernden Akquisitionen, der Erweiterung des physischen Portfolios und der Entwicklung neuer ISR-Produktionskapazitäten. Unsere Bilanz ist schuldenfrei und verfügt über liquide Mittel in Höhe von 173,3 Mio. USD, was uns die finanzielle Stärke verleiht, Projekte in Richtung Produktion voranzutreiben und weitere wertsteigernde Übernahmen zu unterstützen. Das strategische Ziel von UEC ist es, das Unternehmen weiter aufzubauen und zu vergrößern, um ein führender Anbieter von kostengünstigem Uran, einem grünen Energieträger, aus bewährten, politisch stabilen und bergbaufreundlichen Ländern zu werden."

Herr Adnani fuhr fort: "Wir haben einen einzigartigen zweigleisigen Ansatz mit einer zu 100 % unbesicherten Marktstrategie entwickelt: 1) kurzfristige ISR-Produktion in den USA und 2) hochgradige konventionelle Pipelines in Kanada. Unser US-amerikanisches ISR-Portfolio besteht aus zwei Produktionsplattformen in Wyoming und Texas, die über die größte Ressourcenbasis Amerikas mit vollständig genehmigten Projekten und zwei vollständig gebauten und in Betrieb befindlichen Verarbeitungsanlagen verfügen. Die ISR-Projekte in Wyoming und Texas verfügen nun über 75 Millionen Pfund an gemessenen und angezeigten Ressourcen und 25 Millionen Pfund an abgeleiteten Ressourcen. Unser kanadisches hochgradiges konventionelles Geschäft besteht aus 29 Projekten, von denen sich 5 im fortgeschrittenen Ressourcenstadium befinden und bereits in starken Joint-Venture-Partnerschaften eingebunden sind. Die Projekte im kanadischen Athabasca-Becken gehören weltweit zu den hochwertigsten im konventionellen Bergbau."

Herr Adnani schloss: "Die globalen Megatrends Elektrifizierung und Dekarbonisierung, die durch die Nachfrage nach emissionsfreiem Strom angetrieben werden, haben ein beispielloses Wachstum und eine beispiellose Akzeptanz der Kernkraft bewirkt. Der Bedarf an sicherer, wirtschaftlicher und grundlastfähiger Energie rund um die Uhr macht die Stromerzeugung aus Kernkraft zu einem integralen Bestandteil der grünen Energiewende. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine und die übermäßige Abhängigkeit des Westens von den Lieferungen aus der ehemaligen Sowjetunion bestätigen zudem die Notwendigkeit, die westlichen Uranvorkommen für die Energieversorgung und die nationale Sicherheit zu erschließen. Zu diesem Zweck bieten unsere kostengünstigen, genehmigten ISR-Produktionsplattformen in den USA und unsere hochgradigen konventionellen Projekte in Kanada zusammen mit unserem physischen Portfolio sichere Versorgungsquellen für den westlichen Uranbedarf."

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist der am schnellsten wachsende Anbieter von Brennstoff für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft. UEC ist das größte, diversifizierte nordamerikanische Uranunternehmen, das die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen In-Situ-Recovery (ISR)-Uranprojekten in den Vereinigten Staaten und hochgradige konventionelle Projekte in Kanada vorantreibt. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese beiden Produktionsplattformen sind durch voll funktionsfähige zentrale Verarbeitungsanlagen verankert und werden von sieben US-amerikanischen ISR-Uranprojekten bedient, für die alle wichtigen Genehmigungen erteilt wurden. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbeteiligungen, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios an gelagertem U3O8 in den USA; (2) eine bedeutende Beteiligung an Uranium Royalty Corp, dem einzigen Royalty-Unternehmen in diesem Sektor; und (3) eine Pipeline von Uranprojekten im Ressourcenstadium in der westlichen Hemisphäre. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung geleitet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Uranium Energy Corp Investor Relations

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

Twitter: @UraniumEnergy

Informationen zur Börse:

NYSE American: UEC

Frankfurt Börsenkürzel: U6Z

WKN: AØJDRR

ISIN: US916896103

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Safe-Harbor-Erklärung

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "erwartet" oder "nicht erwartet", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen bei den zugrundeliegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung, die durch die Beschaffung von Kapital durch den Verkauf von Aktien verursacht wird, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Erlaubnissen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Rechtsstreitigkeiten oder Anspruchseinschränkungen beim Versicherungsschutz verbunden sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, und die sich auf das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen auswirken können, sind in den vom Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen zu finden. Für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beansprucht das Unternehmen den Schutz des Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen, der im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Uranium Energy Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +3,05 % auf 3,749EUR an der Börse Tradegate.