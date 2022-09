Inflationssprung und Geopolitik belasten die Stimmung

Um zehn Prozent sind die Preise in Deutschland im September im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, nicht nur nominal, sondern auch psychologisch salopp formuliert ein Brett. Um 11 Uhr werden heute die Verbraucherpreisdaten für die Eurozone veröffentlicht, auch hier liegen die Erwartungen knapp unter dieser Schallmauer. Die notwendigen geldpolitischen Konsequenzen dürften die Börse damit noch eine ganze Weile beschäftigen.

In der sich weiter zuspitzenden Energiekrise stemmt sich die Bundesregierung gegen die steigenden Preise und spannt einen Abwehrschirm in Höhe von 200 Milliarden Euro auf. Kanzler Scholz will die Energiepreise senken, egal was es kostet. Dies ist nach den 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr nun das zweite dreistellige Milliardenbudget. Zwar sind Maßnahmen ohne Frage notwendig, dennoch wird der Staatshaushalt nachhaltig belastet. Auch wenn ein Teil der Kosten durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds finanziert wird, ist eine erhöhte steuerliche Belastung der Bevölkerung in der Zukunft nur schwer zu verhindern.