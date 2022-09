DAX pendelt weiter um 12.000 Punkte

Die erste Anlaufmarke im DAX einer Erholung wäre dabei der 10er-EMA im Tageschart im Bereich von 12.400 Punkten, darüber wäre dann der Widerstandsbereich um 12.600 Punkte die nächste Zielmarke. Langfristig wäre auch ein weiterer Anstieg bis zum Widerstand bei 12.950/13.000 Punkte möglich, ohne dass sich etwas am übergeordneten Abwärtstrend ändern würde.

Zu beachten ist, dass am Montag der Tag der Deutschen Einheit ist und die Börsen in Deutschland geschlossen bleiben. Die US-Börsen sind jedoch geöffnet. In der Vergangenheit kam es oft vor, dass gerade an Börsenfeiertagen in Europa die Akteure in den USA besonders aktiv waren. Es könnte daher möglicherweise zu einer starken Kursbewegung am Montag kommen, auf die in Deutschland erst am Dienstag reagiert werden könnte.