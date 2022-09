München (ots) - ADAC SE und Polestar, der Hersteller von Premium Elektroautos,

setzen ihre Leasing-Kooperation aufgrund des hohen Interesses der ADAC

Mitglieder fort. "Die bisherigen Tranchen, die von den vollelektrischen

Polestar-Modellen über die ADAC Fahrzeugwelt geordert wurden, waren meist

innerhalb weniger Tage vergriffen. Dies zeugt von der rasant wachsenden

Beliebtheit der Marke, der wir mit unserem Angebot entgegenkommen", so Markus

Groiß, Geschäftsführer für die ADAC Fahrzeugwelt. Trotz der weiterhin

angespannten Marktsituation in Sachen Verfügbarkeit von E-Autos bleibt es ein

großer Vorteil der Kooperation, weiterhin schnell liefern zu können.



In die Verlängerung der Leasing-Kooperation gehen Fahrzeugwelt, Polestar und

Vertriebspartner MeinAuto.de mit dem Polestar 2 Long Range Single Motor

(Reichweite bis zu 551km, Monatsrate 429 Euro) sowie dem stärker motorisierten

Polestar 2 Long Range Dual Motor (Reichweite bis zu 487km, Monatsrate 469 Euro).

Beide Modellvarianten sind vorkonfiguriert und mit einer Jahreslaufleistung von

10.000 km sowie einer Leasing-Laufzeit von 24 Monaten eingepreist.





Für diese vollelektrischen Pkw besteht für ADAC Mitglieder ein Preisvorteil von300 Euro. Dieser wird auf Rückgabeschäden im Leasing angerechnet. Und: Nicht nurin puncto Lieferfähigkeit und Sonderkonditionen hat sich die Kooperationbewährt, auch der sogenannte Brandspace(https://www.adac.de/fahrzeugwelt/marke/polestar/) , in welchem das ElektroautoPolestar 2 hervorgehoben und umfassend präsentiert wird, findet Anklang bei denADAC Mitgliedern.Markus Groiß: "Wir sind von der bisherigen Zusammenarbeit überzeugt und könnenes kaum erwarten, unseren Mitgliedern künftig weitere Fahrzeuge der wachsendenModellpalette von Polestar anbieten zu können." Für das Leasinggeschäft bestehenin puncto Elektroauto positive Aussichten. Wie eine Umfrage der ADAC SE ergebenhat, wird sich bei der Beschaffung privater Pkw in den nächsten drei Jahren eherdie Antriebsart und nur in geringerem Maße die Finanzierungsform ändern.Elektrofahrzeuge und Leasing gehen dabei Hand in Hand Elektroauto kaufen | ADACSE Studie(https://www.adac.de/der-adac/ueber-uns-se/aktuelles/elektroauto-studie/) .ProduktangebotZu Sonderkonditionen für ADAC Mitglieder sind die Polestar-Modelle unter AlleAngebote: Leasing & Vario-Finanzierung | ADAC(https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/?make=polestar) verfügbar.Das derzeitige Gesamtportfolio der ADAC Fahrzeugwelt ist unterhttps://www.adac.de/fahrzeugwelt online. Die jeweiligen Monatsraten sind anhandkonkreter Leasing- und Finanzierungsbeispiele ausgewiesen. Die Online-Bestellungerfolgt vollständig digital in nur 15 Minuten. ADAC Mitglieder profitieren beider Leasing-Rückgabe zusätzlich von einem Schadensrabatt in Höhe von 300 Euro.