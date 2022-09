Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Die aktuelle Wirtschaftskrise mit hohen Inflationsraten,explodierenden Energiepreisen und gestörten Lieferketten geht an nahezu keinerBranche vorbei. Das spürt auch die Mittelstandsallianz, in der sich mehr als 30mittelständisch geprägte Branchenverbände unter dem Dach des Bundesverbandesmittelständische Wirtschaft Der Mittelstand. BVMW zusammengetan haben. FührendeVertreter der Allianz - darunter der Eigenheimerverband Deutschland, derBundesverband IT-Mittelstand (BITMi), der Bundesverband DeutscherAnzeigenblätter (BVDA), der Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO), derBundesverband Kraft- Wärme-Kopplung (B.KWK) oder der Bundesverband selbständigeWissensarbeit - sind jetzt in Berlin zu einem weiteren Vernetzungstreffenzusammengekommen, um gemeinsame Wege für die aktuellen Herausforderungen zudiskutieren."Die jetzige Energiepreiskrise ist die größte ökonomische Herausforderung seitGründung der Bundesrepublik und gefährdet das Geschäftsmodell Deutschlands inGänze: Hier produzieren und dann auf dem Weltmarkt anbieten - das ist fast nichtmehr möglich. Die Wettbewerbsfähigkeit ganzer Branchen ist einfach nicht mehrgegeben", erklärte Markus Jerger , Vorsitzender des Verbandes Der Mittelstand.BVMW , zu Beginn des Treffens. "Angesichts dieser Entwicklung stehen die kleinenund mittleren Betriebe des deutschen Mittelstandes mit dem Rücken an der Wand.Sie brauchen Entlastungen. Und das sofort. Dafür müssen jetzt alle an einemStrang ziehen: Regierung und Opposition, Bund und Länder, Politik undWirtschaft. Wir brauchen ein gesamtgesellschaftliches Verständnis für dieNotlage, in der sich die deutsche Wirtschaft befindet. Um nichts anderes geht esmomentan."Dr. Jörg Eggers (Geschäftsführer des BVDA ): "Gerade in Zeiten zunehmenderDesinformation trägt unabhängiger Journalismus in hohem Maße zur politischen undgesellschaftlichen Meinungsbildung bei. Durch die nahezu flächendeckendeZustellung erreichen kostenlose Lokalzeitungen dabei auch solche Zielgruppen,die sich keine kostenpflichtigen lokalen Presseprodukte leisten können oderwollen und sich im Internet ungeprüften Nachrichten ausgesetzt sehen. Aufgrundder steigenden Energie- und Papierpreise sowie Lohnkosten stehen viele Verlagejetzt vor der Entscheidung, Titel einzustellen oder die Verbreitungsgebiete zuverkleinern. Dies würde insbesondere ländliche und strukturschwache Gebietetreffen, in denen sich die Zustellung nicht mehr wirtschaftlich abbilden ließe.Dabei ist die Sicherung der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und Regionen an