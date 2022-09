Wirtschaft Regierung macht Passagiere für Warteschlangen mitverantwortlich

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung wagt sich in Sachen Flughafenchaos in Düsseldorf und Köln mit einer ungewöhnlichen Einschätzung und einer Ankündigung aus der Deckung. Das Ministerium sagte der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe), die Warteschlangen "liegen nicht ausschließlich in der Frage der Organisation der Kontrollen", sondern seien "zum Beispiel in der vermehrten Mitnahme von Handgepäck begründet, was die Kontrollen erheblich verlängert".