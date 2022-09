Hohe Energiepreise gefährden betriebliche Existenzen in der Textilpflege (FOTO)

Berlin (ots) - Die massiv gestiegenen Strom- und Gaspreise gefährden inzwischen

betriebliche Existenzen in der Wäscherei- und Reinigungsbranche, denn die

Energiekosten machen etwa 12 Prozent ihrer Gesamtkosten aus. Eine Umfrage des

Deutschen Textilreinigungs-Verbandes (DTV) zeigt, dass über ein Drittel der

Betriebe schon jetzt Betriebsverluste erleidet. Für die kommenden Monate

prognostizieren sogar 9 von 10 Betrieben Verluste, da ihre Versorgungsverträge

auslaufen. Der DTV fordert schnellere Entlastung und warnt vor

Versorgungsengpässen in kritischen Infrastrukturen.



Die Zahlen sind alarmierend: 33,9 Prozent der Betriebe in der Wäscherei- und

Reinigungsbranche verzeichnen bereits einen Betriebsverlust allein durch die

gestiegenen Gas- und Stromkosten. Für viele Betriebe werden die nächsten Monate

aber viel dramatischer. 90 Prozent der Betriebe erwarten einen Betriebsverlust

in den kommenden Monaten. Dies hat vor allem - aber nicht nur - mit extrem hohen

Gas- und Strompreisen zu tun. Auch die Preise für Textilien und Chemie,

steigende Personalkosten sowie Lieferengpässe bei Maschinen und Textilien sorgen

für enormen Kostendruck.