Shopify Investor-Update – Minus 83% vom Allzeithoch. Entlassungen und schwaches Wachstum nun eingepreist?

In den Zahlen des zweiten Quartals zeigt sich, dass Shopify mit einem abkühlenden E-Commerce-Wachstum zu kämpfen hat. Das Unternehmen verfehlte die Prognosen und das Management senkte den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Die kürzlichen Expansionspläne sind erstmal Geschichte, denn das Unternehmen muss nun auf seine Kosten achten. Ist der Kauf der Shopify Aktie der Griff in ein fallendes Messer oder ist das die Einstiegschance? Die Antwort erfährst du in diesem Investor-Update.

