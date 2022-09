PM dena Dank serieller Sanierung raus aus Sanierungsstau und Energiepreisspirale

Berlin (ots) - Mit digitalisierten Prozessen und Vorfertigung abseits der

Baustelle lassen sich Gebäude schneller und einfacher als bisher klima- und

mieterfreundlich sanieren. Richtungsweisende Lösungen für Gebäude aus den 50er

bis 70er Jahren wurden bei einem Treffen des jungen Branchenzweigs in Berlin

vorgestellt.



Viele Mehrfamilienhäuser der 50er bis 70er Jahre stecken im Sanierungsstau: Sie

sind schlecht oder gar nicht gedämmt, werden mit fossiler Energie beheizt und

verbrauchen bis zu fünfmal mehr Energie, als eigentlich technisch nötig wäre.

Das trägt nicht nur zur Klimakrise bei, Mieterinnen und Mieter leiden besonders

unter steigenden Energiepreisen. Einen Ausweg bieten serielle Sanierungslösungen

nach dem Energiesprong-Prinzip. Sie setzen auf digitalisierte Prozesse und

Vorfertigung abseits der Baustelle und können so deutlich schneller und

perspektivisch auch günstiger als konventionelle Sanierungen umgesetzt werden.

Die neuesten Ansätze wurden am 30. September beim Jahresevent für serielle

Sanierungslösungen "Net Zero Now! 2022" der Deutschen Energie-Agentur (dena) in

Berlin vorgestellt.