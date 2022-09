Prime-Mitglieder aufgepasst - Amazon kündigt neues Shopping-Event im Oktober an (AUDIO)

München (ots) - Anmoderationsvorschlag: Die Weihnachtssaison rückt näher und

damit auch die Vorbereitung auf die Festlichkeiten, das gemütliche Beisammensein

und natürlich das alljährliche Geschenke-Shopping. Bei Amazon geht es in diesem

Jahr besonders frühzeitig los, denn hier bekommen Prime-Mitglieder für gleich

zwei ganze Tage - am 11. Und 12. Oktober - frühzeitigen Zugang zu tollen

Angeboten von Top-Marken aus allen Kategorien! Was die Kundinnen und Kunden

erwartet und worauf sie sich beim neuen Shopping-Event mit dem Titel "Prime

Exklusive Angebote" besonders freuen können, weiß meine Kollegin Jessica Martin.



Sprecherin: Amazon hat zum ersten Mal "Prime Exklusive Angebote" angekündigt,

die bei einem zweitägigen Shopping-Event in 15 Ländern weltweit zelebriert

werden,