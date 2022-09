Reimagining Good Corporate Citizenship 2035 Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen (FOTO)

Berlin (ots) - Der neueste PHINEO-Themenreport beschäftigt sich mit der

Notwendigkeit und der praktischen Ausgestaltung unternehmerischer Verantwortung.

In Interviews berichten 15 CEOs, Manager:innen und Gründer:innen (u.a. WELEDA,

BASF, Pfizer, Otto, Bio Company, Einhorn, Ecosia, Waschbär, Polarstern Energie)

über ihr Verständnis von gesellschaftlicher Verantwortung der Wirtschaft und

ihren unternehmerischen Beitrag zur sozial-ökologischen Transformation. Daraus

ergeben sich 7 Thesen für erfolgreiches, verantwortungsvolles unternehmerisches

Handeln der Zukunft.



"Unternehmen spielen bei der sozial-ökologischen Transformation eine zentrale

Rolle, und zwar nicht nur, weil sie mitverantwortlich sind für viele der

aktuellen Probleme, sondern weil ohne ihre Innovationskraft diese existenziell

notwendige Transformation nicht gelingen kann", erklärt Jennifer Hansen ,

Hauptautorin und Co-Head of Innovation and Business Development in der

Unternehmensberatung der PHINEO gAG.