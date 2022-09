JEFFERIES stuft Allianz SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz SE anlässlich des Tauschgeschäfts mit der Unicredit in Kroatien auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei dem Geschäft gibt der deutsche Versicherer seinen bisherigen Minderheitsanteil an der Zagrebacka Bank (Zaba) an die Unicredit ab und erhält im Gegenzug von der Zaba deren Anteil am kroatischen Allianz-Geschäft./edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2022 / 02:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2022 / 02:33 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,74 % auf 160,9EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 225

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m