NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Ende eines trüben Börsenmonats nimmt die Wall Street am Freitag noch einmal einen vorsichtigen Anlauf nach oben. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn zeichnet sich eine leichte Stabilisierung im Dow Jones Industrial ab, der Broker IG taxierte den US-Leitindex zuletzt mit 0,2 Prozent im Plus bei 29 274 Zählern. Eine Gegenbewegung deutet sich auch für den technologielastigen Nasdaq 100 an, er wurde zuletzt um 0,35 Prozent höher bei 11 203 Punkten taxiert.

Der womöglich versöhnliche Ausgang der Woche täuscht jedoch nicht darüber hinweg, dass auch die US-Börsen angeknackst sind. Mehr als sieben Prozent hat der Dow Jones im September aktuell bis zum Vortagesschluss verloren, womit der September seinem Image als schwacher Börsenmonat alle Ehre macht. Konjunktursorgen und die Furcht vor steigenden Zinsen haben die Anleger in den vergangenen Wochen aus Aktien getrieben.