FRANKFURT/STUTTGART (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft NGG will die angekündigte Schließung der traditionsreichen Binding-Brauerei in Frankfurt nicht widerstandslos hinnehmen. "Wir werden gemeinsam mit den Beschäftigten für den Erhalt der Arbeitsplätze und des Standortes kämpfen", kündigte der Vorsitzende des Landesbezirks Südwest der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Uwe Hildebrandt, am Freitag an.

Deutschlands größte private Brauereigruppe Radeberger hatte am Donnerstag angekündigt, wegen drastisch gestiegener Kosten ihren Produktions- und Abfüllbetrieb in Frankfurt bis spätestens Oktober 2023 zu schließen. Die Zentrale der Radeberger-Gruppe in Frankfurt soll weiter ihren Sitz am Sachsenhäuser Berg haben.