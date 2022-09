Übrigens: Stefan Klotters brandneuer Börsendienst FAST BREAK ist da! Ab sofort können Sie seine lukrativsten Trades direkt nachhandeln. Die FAST BREAK-Strategie findet die Aktien für die höchste Gewinne in kürzester Zeit, selbst in der aktuellen Marktlage. Und das Beste: Für kurze Zeit gibt es einen Rabatt von 50 Prozent auf das Jahresabo! Mehr zum neuen Dienst finden Sie HIER .

Ein ähnliches Schicksal sieht Charttechnik-Experte Stefan Klotter auch für den norwegischen Batterieproduzenten Freyr Battery vorprogrammiert. Wo Klotter den fairen Wert von Freyr sieht, was die Charttechnik dazu sagt und mit welcher Strategie er im aktuellen Bärenmarkt Rendite einfährt, sehen Sie im Video!

Aufgepumpt vom billigen Geld haben viele Aktien aus dem Energie-Bereich in den vergangenen Jahren für Furore unter Anlegern gesorgt. Egal ob Nel Asa oder Varta: Auf den raketenhaften Anstieg folgte stets ein bitterer Absturz.

Die Aktie des Batterie-Produzenten Freyr hat sich in den vergangenen drei Monaten mehr als verdoppelt. Was steckt hinter der Kursrakete? Charttechnik-Experte Stefan Klotter fällt ein eindeutiges Urteil.

Hype um Batterie-Aktien Varta, Nel, Freyr: Pump and Dump und nichts dahinter? Das verrät der Chart

