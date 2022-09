NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 130 auf 120 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umsatzentwicklung sei im ersten Geschäftsquartal deutlich besser gewesen als der Analystenkonsens, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Gegenteil sei aber bei der operativen Marge der Fall, die mit 13,4 Prozent deutlich unter der Markterwartung von 14,1 Prozent gelegen habe./tih/edh

Die Nike (B) Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -11,86 % auf 84,02USD an der Börse NYSE.



